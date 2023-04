Die Polizei in Westmecklenburg weist auf das erhöhte Risiko für Wildunfälle auf den Straßen hin. Seit der Zeitumstellung Ende März sind viele Berufstätige wieder in Dämmerungszeiten unterwegs, wenn Wildschweine, Rehe, Füchse, Waschbären und Damhirsche ebenfalls sehr aktiv sind, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. So komme es morgens wieder häufiger zu Zusammenstößen - allein fünf Unfälle mit Sachschäden gab es demnach am Mittwochmorgen im Kreis Ludwigslust-Parchim.