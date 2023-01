In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend rund 1700 Menschen gegen die Energiepolitik des Bundes und weitere Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt protestiert. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagten, gab es landesweit etwa 20 Demonstrationen. Mehrere Redner forderten vor allem stärkere diplomatische Bemühungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.