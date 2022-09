Die Parteispitze der Linken in Mecklenburg-Vorpommern hat scharfe Kritik an der Kundgebung vom Sonntag im vorpommerschen Lubmin geübt, bei der rund 3000 Menschen gegen die aktuelle Energiepolitik und für die Nutzung der Gaspipeline Nord Stream 2 protestierten. Die Demonstration mit rechtspopulistischen Rednern und Handgreiflichkeiten gegen Frauen aus der Ukraine sei "eine Schande für Mecklenburg-Vorpommern", heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung der beiden Landesvorsitzenden Vanessa Müller und Peter Ritter.