Bei frostigen Temperaturen sind die sogenannten Montagsdemonstrationen gegen die Energiepolitik und gegen Waffenlieferungen in Mecklenburg-Vorpommern diesmal kleiner ausgefallen als sonst. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg sagten, kamen bis zum frühen Abend landesweit etwas mehr als 2500 Menschen zusammen. Das waren rund ein Drittel weniger als in der Vorwoche. Eine genaue Gesamtübersicht zu Teilnehmerzahlen aus allen Orten lag aber noch nicht vor, da einige Aktionen noch liefen, hieß es.