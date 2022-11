In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut mehr als 2000 Menschen gegen die deutsche Energiepolitik und gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete demonstriert. Wie Polizeisprecher am Montag sagten, gab es bis zum frühen Abend Protestspaziergänge und -kundgebungen unter anderem in Rostock, Güstrow, Parchim, Ludwigslust, Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz. In vielen kleineren Orten lag die Teilnehmerzahl wie in den Vorwochen deutlich unter 100. Eine genaue Gesamtübersicht zu Teilnehmerzahlen aus allen Orten lag aber noch nicht vor, da einige Aktionen noch liefen, wie es hieß.