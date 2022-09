In Mecklenburg-Vorpommern haben mehr als 2200 Menschen an mehreren Orten gegen die Energiepolitik des Bundes und die Folgen für die Verbraucher protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, gab es am Montagabend Demonstrationen unter anderem in Wismar, Rostock, Neubrandenburg, Neustrelitz, Parchim, Güstrow, Bad Doberan und Teterow (Landkreis Rostock). An den meisten Orten wurden auch die Russland-Sanktionen Deutschlands und der EU wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine von Demonstranten kritisiert.