Ungeachtet weiterer Pläne der Bundesregierung für finanzielle Entlastungen der Bürger haben in Mecklenburg-Vorpommern wieder Menschen gegen die Energiepolitik und die Folgen der Inflation demonstriert. Wie Polizeisprecher sagten, kamen am Montagabend insgesamt mehrere Tausend Teilnehmer zu Protestaktionen in etlichen Städten - aber wegen des Feiertages wohl deutlich weniger als in den Vorwochen. Gemeldet wurden Demonstrationen unter anderem aus Wismar, Waren, Ludwigslust, Neubrandenburg, Neustrelitz, Anklam und Rostock.