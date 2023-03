In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut etwa 1600 Menschen für Frieden und gegen die Energie- und Ukraine-Politik des Bundes protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, versammelten sich die Protestteilnehmer am Montagabend in 16 Städten und zogen in einigen durch die Innenstädte. Kritisiert wurden vor allem geplante Waffenlieferungen aus der EU wie Panzer und Flugzeuge an die Ukraine. Wichtig sei für die Menschen dort eine Waffenruhe und verstärkte diplomatische Bemühungen zur Lösung des Ukraine-Konfliktes, hieß es.

In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut etwa 1600 Menschen für Frieden und gegen die Energie- und Ukraine-Politik des Bundes protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, versammelten sich die Protestteilnehmer am Montagabend in 16 Städten und zogen in einigen durch die Innenstädte. Kritisiert wurden vor allem geplante Waffenlieferungen aus der EU wie Panzer und Flugzeuge an die Ukraine. Wichtig sei für die Menschen dort eine Waffenruhe und verstärkte diplomatische Bemühungen zur Lösung des Ukraine-Konfliktes, hieß es.

Die meisten Demonstrationsteilnehmer wurden diesmal mit knapp 300 in Rostock und jeweils mehr als 200 Menschen in Neubrandenburg und Waren an der Müritz gezählt. Außerdem gab es unter anderem in Wismar, Parchim, Greifswald und Neustrelitz Protestaktionen. Insgesamt sank die Zahl der Demonstrationsteilnehmer im Vergleich zur Vorwoche aber um etwa 20 Prozent. Für diesen Samstag wurde erneut eine Menschenkette für den Frieden in Waren an der B192 angekündigt.