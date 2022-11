Trotz der Beschlüsse für erste finanzielle Entlastungen für Gas-Kunden haben in Mecklenburg-Vorpommern wieder mehr als 3000 Menschen gegen die Energiepolitik und die Folgen der Inflation demonstriert. Wie Polizeisprecher sagten, kamen am Montagabend in Wismar, Teterow, Waren, Rostock, Ludwigslust, Parchim, Neubrandenburg und Neustrelitz jeweils mehrere Hundert Menschen zusammen.