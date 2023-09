Der Architekt Ulrich Müther hat mit seinen weiten Beton-Hyparschalen viele markante Bauwerke hinterlassen. Den Teepott in Warnemünde kennen viele, nun wird am Wochenende die sanierte denkmalgeschützte Stadthalle in Neubrandenburg vorgestellt.

Nach drei Jahren Bauzeit wird die sanierte denkmalgeschützte Stadthalle in Neubrandenburg an diesem Samstag feierlich übergeben. Dazu werden auch Zeitzeugen aus der Entstehung im Jahr 1969 erwartet, wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch sagte. Das riesige vierschalige Betongebäude stammt vom Binzer Architekten Ulrich Müther (1934-2007). Die vorwiegend in Weiß gehaltene Stadthalle unweit des Tollensesees hat eine Spannweite von 42 mal 42 Meter.

Die Sanierung kostete rund 6,6 Millionen Euro. Dazu kamen 3,8 Millionen Euro für einen modernen Funktionsanbau, so dass insgesamt mit Hilfe des Landes 10,4 Millionen Euro investiert wurden - etwa 20 Prozent mehr als ursprünglich kalkuliert.

Die Stadthalle wird vor allem für Schul-und Vereinssport genutzt, auch größere Veranstaltungen wie Messen, Konzerte und Festbälle soll es dort wieder geben. "Das ist nach meinem Wissen der einzige Hallenbau Müthers, der über lange Zeit immer demselben Zweck diente - vor allem dem Sport", sagte Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). In Neubrandenburg gibt es mit der Katholischen Kirche einen zweiten Beton-Bau des Architekten Müther, der durch mehr als 70 auffällige Betonbauten und Hyparschalenkonstruktionen im In- und Ausland bekannt wurde. Hyparschalen sind dünne Betonkonstruktionen, die große Spannweiten erlauben.

Von Müther stammen unter anderem der Warnemünder Teepott, die Kuppel eines Planetariums in Berlin, ein Seerosen-Café in Potsdam, eine weitere Kirche in Rostock und ein bekannter Seenotrettungsturm in Binz.