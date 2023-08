An einer Windmühle in Rövershagen (Landkreis Rostock) ist am Montag mit einem Kran ein neues Flügelkreuz angebracht worden. Die vier neuen Flügel seien 10,5 Meter lang und 2,3 Meter breit, teilte der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern mit. Die Flügel der 1881 erbauten Mühle waren demnach seit 2018 wegen eindringender Feuchtigkeit und Pilzbefall nicht mehr funktionstüchtig. Bei einem Sturm war 2021 zudem die Spitze eines Flügels abgebrochen. Die Kosten der Restauration belaufen sich bisher auf etwa 30.000 Euro, wie es hieß. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Instandsetzung den Angaben zufolge mit 13.500 Euro. Der übrige Teil der Kosten werde vom Eigentümer der Windmühle getragen.