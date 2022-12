Bevor es nächste Woche milderes Wetter gibt, wird es noch mal richtig kalt in Mecklenburg-Vorpommern. Lokal kann es am Sonntag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Frost bei bis zu minus 12 Grad kommen. Vereinzelt kommt es zu Glätte durch Reif oder überfrierende Feuchtigkeit. Im Laufe der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt steigen. Am Mittwoch sind Höchsttemperaturen bis zu 9 Grad möglich, die erwarteten Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 5 Grad.