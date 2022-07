Anlässlich des Besuchs von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beim Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung in Rostock hat Mecklenburg-Vorpommerns Landeswirtschaftsministerium auf die Bedeutung der maritimen Forschung hingewiesen. «Die praxisnahe Arbeit in den Fraunhofer-Strukturen ist ein Glücksfall für das Land. Die Bedeutung der Forschung am Ocean Technology Campus (OTC) geht daher auch weit über die Beseitigung von Umweltbelastungen hinaus», sagte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) am Donnerstag.

Baerbock wollte sich bei ihrem Arbeitsbesuch über die ökologischen Auswirkungen von Munition und deren Aufspüren im Meer informieren. Der Termin ist Teil einer Deutschlandreise im Rahmen des Dialogprozesses der Bundesregierung zur geplanten Nationalen Sicherheitsstrategie.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern verbindet mit dem OTC, an dem neben dem Fraunhofer-Institut weitere Forschungseinrichtungen und Unternehmen beteiligt sind, die Hoffnung auf Impulse für die Wirtschaft im Land. «Die Innovationen bei Unterwassertechnologien, die durch den OTC vorangebracht werden, sind vielfältig, ob nun in den Bereichen Sensorik, Robotik, Antriebstechnik oder aber auch der Datenverarbeitung und Materialforschung», erklärte Schulte. In Zukunft sollen Wissenschaft und Wirtschaft noch besser verzahnt werden.