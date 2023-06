Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die genauen Termine für die Spiele der ersten Pokalrunde bekannt gegeben. Zweitligist FC Hansa Rostock trifft demnach am Sonntag, 13. August (18.00 Uhr), auf den FSV Frankfurt. Die Partie gegen den Viertligisten findet in der PSD Bank Arena in Frankfurt am Main statt. Bereits am Sonntagmittag, 13. August (13.00 Uhr), spielt der Rostocker FC: Der Fünftligist empfängt den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim im Ostseestadion in Rostock.