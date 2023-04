Eine größere Menge an Pflanzenschutzmittel ist aus einer Lagerhalle in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter seien zwischen Dienstag- und Mittwochabend in die Halle eines Agrarbetriebs eingebrochen, teilte die Polizei mit. Der Schaden wurde auf eine Summe zwischen 10.000 und 20.000 Euro geschätzt.