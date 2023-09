Unbekannte haben einer Baufirma auf der Insel Rügen einen Mini-Bagger im Wert von etwa 30.000 Euro gestohlen. Das moderne Baufahrzeug war auf einer Straßenbaustelle zur Verlegung von Glasfaserkabeln für eine bessere Internetversorgung im Einsatz, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Das betroffene Tiefbauunternehmen habe den Diebstahl in Groß Schoritz bei Garz am Montag bemerkt und gemeldet. Die genaue Tatzeit sei noch unklar. Für den Abtransport sollen die Diebe ein größeres Fahrzeug genutzt haben.