In Fahrenwalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag acht Retro-Krafträder aus einer Scheune geklaut worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren unter den gestohlenen Krafträdern auch eine KR 50 Simson Schwalbe, mehrere weitere Simson Modelle und drei Krafträder von Jawa. Der Gesamtschaden der Tat beläuft sich auf rund 26.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.