Die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern hat im zu Ende gehenden Jahr nach eigenen Angaben 745 337 Euro an 565 Vereine im Land ausgeschüttet, um deren Projekte zu unterstützen. Damit sei der Etat ausgeschöpft worden, teilte die Stiftung mit Sitz in Güstrow am Freitag mit. Auch 60.000 Euro, die im Vorjahr nicht ausgegeben werden konnten, seien 2022 zur Verfügung gestellt worden.