Die Universität Greifswald setzt im Umgang mit der Energiekrise auf Einsparmaßnahmen, Aufklärung und Notfallpläne. Die Raumtemperatur an Arbeitsplätzen sei bereits auf 19 Grad abgesenkt, die Heizzeit werktags in der Regel auf die Zeit zwischen 7.00 und 16.00 Uhr beschränkt und die Außenbeleuchtung soweit möglich abgestellt worden, teilte die Hochschule am Freitag mit.