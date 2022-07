Zehntausende Musikfans wollen in den kommenden Tagen beim größten Festival für elektronische Musik im Norden in der mecklenburgischen Kleinstadt Neustadt-Glewe abfeiern. Am Mittwoch schlugen bis zum Nachmittag etwa 8500 Besucher ihre Zelte für das Festival «Airbeat One» im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf, wie die Polizei mitteilte. Zwischenfälle oder Staus wurden am Anreisetag nicht gemeldet.