Elektro-Musik Festival Airbeat One startet: Polizei kündigt Kontrollen an

Autokolonnen, Staus und Zehntausende Fans, die ihre Zelte aufschlagen und tagelang zu elektronischer Musik abfeiern - das 7000 Einwohner zählende Neustadt-Glewe befindet sich ab Mittwoch im Ausnahmezustand. Zum Airbeat One werden täglich bis zu 65.000 Besucher erwartet.

Das Elektromusik-Festival Airbeat One, das zweitgrößte Event in MV nach der Fusion, beginnt am Mittwoch in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Zunächst reisen die Camper an, am Abend steigt für sie die erste Party. Die Tore des Festivalgeländes öffnen sich dann am Donnerstag, 16.00 Uhr, wie ein Festivalsprecher sagte.

Für die Polizei ist der Mittwoch bereits ein Großeinsatztag. Bei der Anreise gehe es vor allem darum, den Verkehr zu ordnen und Rückstaus auf die A24 Hamburg-Berlin zu vermeiden, sagte ein Polizeisprecher.

Außerdem kündigte die Polizei stichprobenartige Drogenkontrollen an. In diesem Jahr soll besonders die gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" im Fokus stehen. Zwei Todesfälle in MV und Brandenburg in den vergangenen Wochen werden mit "Blue Punisher" in Verbindung gebracht. Bis Sonntag sind laut Polizei täglich 150 bis 200 Beamte im Schichtdienst rund um die Uhr beim Airbeat im Einsatz.

Bis Sonntag werden täglich bis zu 65.000 Feiernde auf dem Festivalgelände auf dem Sportflugplatz der 7000 Einwohner zählenden Kleinstadt Neustadt-Glewe erwartet. Mehr als 60.000 Tickets sind nach Angaben der Veranstalter im Vorfeld verkauft worden. Ausverkauft ist das Festival damit bisher nicht. Für Kurzentschlossene gebe es noch Tages- und auch komplette Festivaltickets, hieß es.

Internationale Stars der Szene werden aufgeboten, darunter Paul van Dyck und Scooter. Fünf teils riesige Bühnen wurden in den letzten Wochen aufgebaut und aufwendig dekoriert. Das Motto der 20. Airbeat One-Ausgabe: "Edition Home Germany". Über dem Eingangsbereich wehen in langer Reihe Deutschlandfahnen. Das Dekor der Hauptbühne wird bis zum Schluss geheim gehalten.