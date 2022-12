Das internationale Elektromusik-Festival Airbeat One im mecklenburgischen Neustadt-Glewe hat sein Line Up für 2023 bekanntgegeben. Zum 20-jährigen Jubiläum vom 12. bis 16. Juli kündigten die Festivalmacher am Donnerstag 300 DJs und Acts an. Unter dem Motto "Edition Home - Germany" wird vor allem deutschen Stars der Szene Raum auf der Hauptbühne gegeben, darunter Boris Brejcha, Neelix, Paul van Dyk und Scooter. Auch internationale Stars seien verpflichtet worden, darunter Steve Aoki und Timmy Trumpet, Brennan Heart, Headhunterz, Noisecontrollers, Sickmode und Wildstylez. Während der Airbeat One werden täglich mehr als 65.000 Besucher auf dem Gelände des Flugplatzes von Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust-Parchim erwartet.