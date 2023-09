Vor Lubmin hat der Bau der Anbindungspipeline für das Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminal begonnen. Die ersten aneinandergeschweißten Rohrsegmente mit einer Gesamtlänge von mehr als 100 Metern seien am Montag in den Greifswalder Bodden gelassen worden, bestätigte ein Sprecher des Gasnetzbetreibers Gascade. Zunächst werde die Leitung vom Spezialschiff "Castoro 10" aus per Stahlseil durch einen kleinen Tunnel an Land zur Anlandestation in Lubmin gezogen. Nach einigen Tagen soll sich das Schiff dann von der Küste wegbewegen und die Leitung durch den Bodden verlegen.