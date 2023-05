Seit Antragsstart für den Heizkostenzuschuss für Haushalte mit Öl- und Gastanks am 4. Mai sind in Mecklenburg-Vorpommern 2779 Anträge über rund eine Million Euro eingegangen. Davon entfielen 2362 Anträge über 799.000 Euro auf Heizöl und 299 Anträge über 137.000 auf Flüssiggas, wie das zuständige Umweltministerium am Freitag mitteilte.