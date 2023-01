Eine deutsch-brasilianische Partnerschaft zur Erzeugung von Wasserstoff aus Gülle unter Beteiligung des Energietechnik-Unternehmens Mele aus Torgelow profitiert von Bundesförderung in Millionenhöhe. Das Projektvolumen betrage insgesamt 2,3 Millionen Euro, teilte die Staatskanzlei in Schwerin am Dienstag mit. Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD) besucht gerade mit einer Wirtschaftsdelegation Brasilien.