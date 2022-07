Die Kirchgemeinden im Land wollen ihren Beitrag zur Energiewende leisten, sehen sich vielfach aber mit Widerständen aus dem Bereich des Denkmalschutzes konfrontiert. "Der Denkmalschutz ist gut, aber der Klimaschutz wird in den kommenden Jahren wichtiger werden", sagte Annett Barkhahn von der Mecklenburgischen Kirchen-Synode in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Die Gesellschaft verbrauche seit langer Zeit mehr Ressourcen, als die Natur geben könne, eine Umkehr zu nachhaltigem Wirtschaften sei nötig. "Es geht um die Bewahrung der Schöpfung", betonte Barkhahn, die Mitglied im Klimaausschuss der Nordkirche ist. Der Denkmalschutz dürfe den Schutz des Klimas nicht ausbremsen, hatte es zuvor auch schon auf der mecklenburgischen Frühjahrssynode geheißen.