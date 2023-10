Auch nach der Befragung der beiden Vorpommern-Landräte im Sonderausschuss des Landtags bleibt offen, ob neben dem Hafen Sassnitz/Mukran weitere Firmen in Mecklenburg-Vorpommern von den Sanktionsdrohungen der USA gegen Beteiligte am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 betroffen waren. "Ich hatte keine Gespräche mit Unternehmen, die Gefahren für sich sahen", sagte Michael Sack (CDU) am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufklärung der Vorgänge um die Klimaschutzstiftung MV. In seinem Landkreis Vorpommern-Greifswald kommt die inzwischen nicht mehr genutzte Pipeline an.