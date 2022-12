Der zweite von insgesamt drei Flüssigerdgas-Shuttle-Schiffen für das geplante LNG-Terminal in Lubmin liegt vor Sassnitz in der Ostsee bereit. Laut dem Investor Deutsche Regas wird das dritte Schiff erst Anlaufen, wenn eine Inbetriebnahme in Aussicht steht. Dies wird erst für Anfang 2023 erwartet.