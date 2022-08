Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gibt angesichts drohender Energie-Engpässe im Winter ihr klares Nein zur Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke auf. "In so einer Situation darf es überhaupt keine Denkverbote geben", sagte sie am Montag dem TV-Sender Welt live. Energiesicherheit sei wichtig für die Bevölkerung und für die Wirtschaft und habe daher oberste Priorität.