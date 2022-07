Angesichts der gestiegenen Preise für Gas und Öl, wollen offenbar viele Menschen ihre Kaminöfen stärker nutzen. Die Nachfrage nach Brennholz ist in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr in die Höhe geschossen.

Die Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet im Zuge der gestiegenen Energiepreise eine unüblich hohe Nachfrage nach Brennholz. Bereits zur Jahresmitte sei so viel verkauft worden wie sonst in einem Jahr, sagte ein Mitarbeiter der Landesforsten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorrat sei damit zwar noch nicht ausgeschöpft, denn hier gebe es einen Puffer. Der Rohstoff sei jedoch endlich.