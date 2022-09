Gegen die Folgen der Energiekrise und die hohe Inflation haben in Schwerin am Montagabend trotz schlechten Wetters laut Polizei erneut rund 1200 Menschen protestiert. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Abend auf Nachfrage der dpa mit. Wie schon in der Vorwoche richteten sich die Wortmeldungen und Plakate vor allem gegen die Politik der Bundesregierung, mit der diese versucht, die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Energiekrise zu bewältigen. Teilnehmer forderten unter anderem eine Rücknahme der Sanktionen gegen Russland und eine Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2.