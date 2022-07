Sommer, Sonne, Heizung aus: Die stark steigenden Heizkosten sind im Bewusstsein vieler Mieter noch gar nicht angekommen, schätzt der Paritätischen Wohlfahrtsverband MV. In Kommunen wird ein Anstieg der Empfänger von Hartz IV erwartet.

Angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten hat Innenminister Christian Pegel (SPD) an die Bürger appelliert, mögliche Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen. So solle jeder, der die Voraussetzungen erfülle, seinen Anspruch auf Wohngeld geltend machen. Familien und Alleinerziehende, die Wohngeld beziehen, könnten zudem Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten, erläuterte der Minister.