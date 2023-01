Weiterer Windpark in der Ostsee vor Rügen am Netz

Energieproduktion Weiterer Windpark in der Ostsee vor Rügen am Netz

Nordöstlich der Insel Rügen ist in der Ostsee ein weiterer Windpark ans Netz gegangen. Arcadis Ost 1 des belgischen Energieunternehmens Parkwind produziere seit vergangener Woche Windenergie, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Windpark in deutschen Hoheitsgewässern habe eine Leistung von 257 Megawatt und könne rein rechnerisch bis zu 290.000 Haushalte versorgen.

Nordöstlich der Insel Rügen ist in der Ostsee ein weiterer Windpark ans Netz gegangen. Arcadis Ost 1 des belgischen Energieunternehmens Parkwind produziere seit vergangener Woche Windenergie, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Windpark in deutschen Hoheitsgewässern habe eine Leistung von 257 Megawatt und könne rein rechnerisch bis zu 290.000 Haushalte versorgen.

Den Angaben zufolge wurden seit Juni vergangenen Jahres die Fundamente gebaut. Ende November seien die Turbinen installiert worden. Laut früheren Angaben verfügt der Windpark über 27 Windräder. Besonders an der Installation war demnach der Einsatz eines Schwimmkranes anstelle von Schiffen, die sich mit Standbeinen mit dem Meeresboden verbinden. So soll laut Unternehmen schneller installiert werden können und auch in Gegenden, in denen das bisher nicht möglich war.

In der deutschen Ostsee sind weitere Windparks geplant. Das spanische Energieunternehmen Iberdrola will nach früheren Angaben bis 2026 insgesamt 1,1 Gigawatt (GW) realisieren. Zu den Plänen gehört zusätzlich zu einem bestehenden Windpark etwa ein Windpark nordöstlich von Rügen mit einer Leistung von 476 Megawatt, der 2024 betriebsbereit sein soll.

Nach Angaben der Stiftung Offshore Windenergie speisen vor der deutschen Ostseeküste zusätzlich zu Arcadis Ost 1 bereits vier weitere Windparks mit einer Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt Strom ins Netz ein.

Das Beratungsunternehmen Deutsche Windguard hatte am Montag Zahlen veröffentlicht, nach denen Ende des vergangenen Jahres in Deutschland mehr als 1539 Offshore-Windräder mit einer Leistung von mehr als 8 Gigawatt am Netz waren. Demnach sind im vergangenen Jahr 38 neue Anlagen ans Netz gegangen, nachdem 2021 keine einzige Anlage zusätzlich ans Netz gegangen war. Die weitaus meiste deutsche Offshore-Windenergie kommt demnach von Anlagen in der Nordsee (7 GW).

Deutschland hat seine Offshore-Ziele im vergangenen Jahr angehoben. Vorgesehen ist nun eine installierte Leistung von mindestens 30 GW bis 2030, mindestens 40 GW bis 2035 und mindestens 70 GW bis 2045 - und zwar jeweils mit Netzanschluss. Mit den aktuell zur Ausschreibung vorgesehenen Flächen könnte das Ausbauziel für 2030 der Analyse zufolge erreicht werden, die beiden weiteren Ziele noch nicht.

Stiftung Offshore Windenergie Ausbauziele im Windenergie-auf-See-Gesetz