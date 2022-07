Die AfD stellt sich hinter die von Rügener Bürgermeistern geforderte Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. "Die Kritik der Bürgermeister an der verheerenden Energiepolitik der Ampel ist absolut berechtigt. Die Preisexplosion, die durch die weiter steigenden Energiekosten auf immer neue Höhen getrieben wird, ist für immer mehr Bürger nicht zu stemmen", sagte Leif-Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion und Landessprecher in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag. Es dürfe in der Energiekrise keine Denkverbote geben.