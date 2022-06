Vereine in Mecklenburg-Vorpommern klagen über geringe Mitgliederzahlen und eine oft unsichere Finanzierung ihrer Arbeit. Wie aus einer landesweiten Befragung zu Ehrenamt und Engagementförderung hervorging, ist nur ein Drittel der Vereine und Initiativen mit der eigenen Mitgliederzahl zufrieden. Die Ergebnisse der Studie, an der sich nach Angaben der Ehrenamtsstiftung im vorigen Jahr 284 von 1680 angesprochenen Vereinen beteiligten, sollen am Samstag im Parchim beim Ehrenamtstag des Landes präsentiert werden.