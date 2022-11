Erinnerung an Kriegsopfer Über 40 Veranstaltungen zum Volkstrauertag in MV

Unter dem Eindruck des Angriffskriegs in der Ukraine wird am kommenden Wochenende bei mehr als 40 Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Mecklenburg-Vorpommern der Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Ein zentrales Gedenken soll am Sonntagvormittag im Plenarsaal des Schweriner Schlosses stattfinden, wie der Volksbund Kriegsgräberfürsorge am Montag mitteilte.

Am Volkstrauertag, der in diesem Jahr auf den 13. November fällt, werde an alle Toten von Krieg und Gewaltherrschaft in Deutschland und weltweit erinnert. "Doch in diesem Jahr denken wir im Besonderen an die Kriegstoten und ihre Angehörigen in der Ukraine: der vielen in den vergangenen Monaten gefallenen Soldaten und getöteten Zivilisten." Das Mitleid gelte auch den getöteten russischen Soldaten, die diesem Krieg nicht hätten ausweichen können und oft sogar mit einer falschen Wahrheit in die Pflicht genommen worden seien.

In Mecklenburg-Vorpommern sind dem Volksbund zufolge mehr als 76.000 Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf rund 600 Kriegsgräberstätten begraben. Darunter seien eine große Zahl ziviler Toter, heißt es auf der Internetseite des Verbandes. Allein auf dem Golm auf Usedom ruhen demnach mehrere Tausend Opfer der Bombardierung von Swinemünde (Swinoujscie) am 12. März 1945.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Er widmet sich der Pflege von Kriegsopfer-Gräbern und der internationalen Jugendzusammenarbeit. Er unterhält auch eine Online-Datenbank zur Suche nach Kriegsgräbern von Angehörigen.