Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten laute Knall- und Explosionsgeräusche gehört, wie eine Sprecherin der Polizei Rostock am Sonntagmorgen sagte. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei Täter den Geldautomaten gesprengt haben und anschließend mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sein. Nach den Tätern werde derzeit gefahndet.

Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie genau die Täter vorgegangen sind, ist den Angaben zufolge unklar. Es werde geprüft, ob die Statik des Gebäudes beeinträchtigt ist, in dem der Geldautomat stand. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten am Morgen noch an.

