Der Tatverdächtige im Fall des getöteten Sechsjährigen aus Pragsdorf bei Neubrandenburg ist in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Neubrandenburg habe den 14-Jährigen am Dienstagmittag in Untersuchungshaft nehmen lassen, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Vorführung beim Haftrichter habe er auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben gemacht. Es gebe aber einen dringenden Tatverdacht.

Der deutsche Jugendliche war laut Polizei der letzte Mensch gewesen, der das Opfer am 14. September lebend am Bolzplatz in Pragsdorf gesehen hatte. Bei Befragungen hatte sich der 14-Jährige in Widersprüche verstrickt, gab die Polizei am Dienstag bekannt. Dazu komme, dass an der Kleidung des Getöteten und an einem Messer - der mutmaßlichen Tatwaffe - DNA-Spuren gefunden wurden, die "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem 14-Jährigen" zugeordnet werden können, hieß es. Das Motiv sei noch unklar.

Pressemitteilung