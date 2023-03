Ein ausgebranntes Fahrzeug steht an der Anschlussstelle Gützkow. Foto

Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransport in Vorpommern sind die Millionenräuber weiter auf der Flucht. Die Polizei ermittelt, woher die Täter ihre Fahrzeuge hatten und warum sie die Route kannten. Doch der entscheidende Tipp fehlt noch.

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) sind die Räuber weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, konnten die bewaffneten Täter nach dem Überfall am Donnerstagmorgen bisher nicht festgenommen werden. Es gingen zwar weitere Hinweise ein, die von der Kriminalpolizei geprüft würden, ein entscheidender Tipp sei aber noch nicht dabei gewesen. Die Fahndung nach den bewaffneten Männern war am Freitag auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt worden.

Die Bande besteht laut Polizei aus zwei maskierten Tätern, die mit Maschinenpistolen bewaffnet am Tatort gesehen worden waren, sowie einem oder zwei Helfern. Das hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, hieß es. Die Räuber hatten am Donnerstagmorgen das Fahrzeug einer Sicherheitsfirma an der Auffahrt zur Autobahn 20 bei Gützkow gestoppt. Dazu war eine fingierte Baustelle mit Betonteilen eingerichtet worden.

Die Täter gaben vermutlich Warnschüsse auf das Fahrzeug ab und öffneten den Geldtransporter dann gewaltsam von hinten. Sie erbeuteten mehrere Millionen Euro, die die Sicherheitsfirma gerade zur Bundesbank nach Neubrandenburg bringen wollte. Die Wachleute blieben im Fahrzeug, bis die Räuber verschwanden. Verletzt wurde niemand.

Die Täter setzten ein Tatfahrzeug und den Geldtransporter in Brand und flohen. Einige Kilometer weiter wurde ihr zweites Fahrzeug ausgebrannt gefunden. Von dort flohen sie mit einem dritten, noch unbekannten Fahrzeug.

Nach Einschätzung der Polizei sprechen die genaue Vorbereitung der Tat und das Vorgehen für organisierte Kriminalität. Nun soll vor allem geklärt werden, wie die Täter von der Tourplanung mit der hohen Geldsumme erfuhren, was für Waffen sie benutzten und woher sie Fahrzeuge und deren Kennzeichen hatten.

Letzte PM