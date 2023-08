In einem Kanal bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) hat eine Spaziergängerin einen toten Mann gefunden. Die Identität des Toten, der weitgehend unbekleidet war, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigslust am Montag. Der Fund wurde am Sonntagabend gemeldet, ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach ersten Untersuchungen habe die Leiche bereits mehrere Wochen im Wasser des Brenzer Kanals gelegen, so dass keine Alterseinschätzung möglich war. Es gebe bisher keine passende Vermisstenanzeige aus der Region. Der Brenzer Kanal ist ein etwa 16 Kilometer langer Nebenarm der Müritz-Elde-Wasserstraße.