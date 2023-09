Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Teterow (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Feuer war am späten Sonntagabend ausgebrochen, so dass alle Bewohner des Hauses kurz vor Mitternacht flüchten mussten, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro, eine Wohnung sei unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt.