Der Schweriner Landtag hat den mit 25.000 Euro dotierten Ernst-Boll-Umweltpreis zum 18. Mal ausgeschrieben. Auszeichnungen würden in den Kategorien Umweltpreis mit 15.000 und Jugendumweltpreis mit 10.000 Euro vergeben, teilte der Landtag am Dienstag mit. Die Summe für den Jugendumweltpreis kann demnach auch an mehrere Projekte gehen. Der Ernst-Boll-Umweltpreis ist den Angaben zufolge der einzige deutsche Umweltpreis, der von einem Landesparlament vergeben wird. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2022.