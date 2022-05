Zwölf große Sterne strahlen rund um den blau beleuchteten Alten Markt in Stralsund. Die Lichtinstallation in der Hansestadt war am Montag Teil der Feierlichkeiten zum Europatag. Von früh morgens bis abends sollte so an die Geburtsstunde der Europäischen Union vor 72 Jahren erinnert werden, wie die Stadt mitteilte.