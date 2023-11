Der Landesbeamte Jascha Dopp geht für die CDU Mecklenburg-Vorpommern als Spitzenkandidat in die 2024 anstehende Europawahl. Die Landesvertreter nominierten den 45-jährigen Schweriner am Freitagabend in Rostock mit großer Mehrheit. Der vom Landesvorstand vorgeschlagene Beamte erhielt 118 von 138 gültigen Stimmen.