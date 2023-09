Bei einer bundesweiten Aktion gegen die verbotene rechtsextreme "Artgemeinschaft" hat es in Mecklenburg-Vorpommern laut Schweriner Innenministerium eine Durchsuchung im Bereich Usedom gegeben. Genauer wurde eine Sprecherin von Minister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch zunächst nicht. Der NDR berichtete, die Durchsuchung habe in Lütow auf Usedom stattgefunden.

Bei einer bundesweiten Aktion gegen die verbotene rechtsextreme "Artgemeinschaft" hat es in Mecklenburg-Vorpommern laut Schweriner Innenministerium eine Durchsuchung im Bereich Usedom gegeben. Genauer wurde eine Sprecherin von Minister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch zunächst nicht. Der NDR berichtete, die Durchsuchung habe in Lütow auf Usedom stattgefunden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die "Artgemeinschaft" zuvor verboten. Bundesweit durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochmorgen 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern sowie Räume des Vereins "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" in zwölf Bundesländern, wie das Innenministerium in Berlin mitteilte.

Das Verbot der Vereinigung, die sich häufig in einem Hotel in Thüringen traf, wurde nach Angaben des Ministeriums seit mehr als einem Jahr vorbereitet. Maßgeblich seien hierbei Erkenntnisse des Verfassungsschutzes gewesen. Die Vereinigung richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung.