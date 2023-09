Im Zuge des Verbots des rechtsextremistischen Vereins "Hammerskins Deutschland" sowie seiner regionalen Ableger und der Teilorganisation "Crew 38" hat es Razzien an mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns gegeben. Nach dpa-Informationen wurden am frühen Morgen Objekte in Jamel bei Wismar, Anklam und auf Usedom durchsucht.