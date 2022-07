Die Polizei fahndet im Süden der Insel Usedom nach Brandstiftern. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden in einem Waldgebiet und an einem Badestrand nahe der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) innerhalb kurzer Zeit Feuer gelegt. Den Waldbrand hatte am Mittwochabend ein Pilot bemerkt, der zufällig das Gebiet mit seinem Flugzeug überflog.