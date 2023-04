Die Tourismuswirtschaft hat eine positive Bilanz des Ostergeschäfts in Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Landesweit seien etwa 250.000 Gäste gezählt worden und die Betten zu rund zwei Drittel belegt gewesen, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, am Ostermontag. Die Tage um das Osterfest markieren den Start in die touristische Vorsaison im Nordosten.