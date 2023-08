Selbst die schönsten Sommerferien haben irgendwann ein Ende: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag für viele Kinder und Jugendliche die Schule wieder losgegangen. Das hat auch Auswirkungen auf die Autofahrer.

Für 164.600 Mädchen und Jungen in Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien und die Kindergartenzeit nun vorbei. Im Nordosten hat am Montagmorgen das neue Schuljahr angefangen. Schon am Samstag waren die Erstklässler feierlich eingeschult worden. Der Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte die Autofahrer deshalb zu besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme aufgerufen. Pegel kündigte verstärkte Verkehrskontrollen in der Nähe von Schulen an. Im vergangenen Jahr sind dem Ministerium zufolge 404 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren auf den Straßen des Landes verunglückt, 66 davon auf dem Schulweg. In 44 Fällen seien die Kinder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.