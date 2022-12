Nach Komplettausfall und Abbruch der Weihnachtsmärkte in den ersten beiden Corona-Jahren ziehen Organisatoren für dieses Jahr eine positive Vorab-Bilanz. Doch die Inflation macht sich bemerkbar.

Kurz vor Ende vieler größerer Weihnachtsmärkte im Nordosten ziehen die Organisatoren eine positive Bilanz. Wenn die Besucherzahlen so blieben, knüpfe man an die Zeit vor Corona an, sagte Arno Teegen vom Schweriner Weihnachtsmarkt. An den Wochenenden sei die Besucherzahl auf dem Markt in der Innenstadt auf jeden Fall fünfstellig gewesen. Auch der Konsum sei "überraschend gut" gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die Verantwortlichen des deutlich kleineren Marktes im Schweriner Schloss zeigten sich auch zufrieden. "Man merkt, dass die Menschen wieder raus wollen", sagte Luise Mai vom Organisationsteam. Man habe jeden Tag Reservierungen für Tische und Verpflegung gehabt und auch das Kulturprogramm habe die Menschen angelockt. Wie auch andernorts seien hier die Wochenenden am stärksten gewesen.

"Wir verzeichnen gerade zum Wochenende hin einen starken Besucherandrang", erklärte Barbara Schimberg vom Veranstaltungszentrum Neubrandenburg mit Blick auf den dortigen Weberglockenmarkt. "Die Händler und Schausteller sind mit ihren Geschäften zufrieden." Man sei zuversichtlich, dass die Besucherzahlen bis zum Ende so anhielten.

Die Organisatoren des größten Weihnachtsmarktes im Nordosten in Rostock rechneten mit einem starken Zulauf zum Schluss. Sicherlich werde es noch einmal voll, zeigte sich Katrin Mau vom Großmarkt Rostock zuversichtlich. "Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden." Man habe ein gutes Vor-Corona-Niveau erreichen können. "Selbstverständlich sitzt das Geld nicht mehr so locker und es wird mehr verglichen und geschaut." Dennoch habe Kauffreude bei den Besuchern geherrscht.

Dass das Geld angesichts allgemein gestiegener Kosten nicht mehr ganz so locker sitze, berichtet auch Benny Metzentin vom Veranstaltungsteam des Stralsunder Weihnachtsmarktes. Dennoch: "Unsere Händler und Schausteller sind alle samt sehr zufrieden." Befürchtungen hinsichtlich möglicher erneuter Probleme wegen des Coronavirus hätten sich nicht bestätigt. Und das Besucheraufkommen? "Ob es jetzt ganz so stark ist wie 2019, weiß ich nicht, aber es ist gut."

Auf einem der vielen kleineren Märkte im Nordosten auf dem Schlossgelände in Ulrichshusen zeigt man sich ebenfalls zufrieden: "Wir waren skeptisch, es war ein Wagnis, da viele Menschen das Geld eher zusammenhalten, doch erfreulicherweise bleibt Weihnachten wohl das Fest der Feste", freute sich Susan Esmann. Man sei positiv überrascht über den Zulauf.

Die meisten größeren Weihnachtsmärkte in MV enden diese Woche vor den Weihnachtsfeiertagen. 2020 hatte die Corona-Pandemie zum Komplettausfall und 2021 vielerorts zum Abbruch geführt.

Rostocker Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt Schwerin Überblick in Schwerin Weihnachtsmarkt Stralsund Weberglockenmarkt Weihnachtsmärkte in Wismar Weihnachtsmarkt Greifswald Ulrichshusen